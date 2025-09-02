Proyecto Puente en riesgo de perder su sede tras 16 años de trabajo comunitario

Proyecto Puente es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace más de 16 años brinda un espacio de formación en nuevas tecnologías a niños y adolescentes. En sus aulas se dictan talleres de robótica, informática, impresión 3D y programación, convirtiéndose en una oportunidad educativa y de contención para más de 60 estudiantes de la comunidad.

La continuidad del proyecto hoy está en riesgo debido a que el alquiler de su actual sede se elevó a casi tres millones de pesos mensuales, una cifra imposible de afrontar para una organización comunitaria.

“En dos meses podríamos quedarnos sin lugar. Y eso significa dejar a decenas de chicos sin un espacio donde aprender y crecer”, advirtieron desde la institución.

Lejos de solicitar donaciones de dinero, desde la organización aclararon que lo que buscan es un espacio para alquilar con un valor accesible, que permita seguir desarrollando las actividades y sosteniendo este puente hacia la educación y la tecnología.

"Si conocés alguna institución, empresa, organización o persona que pueda ayudarnos con un lugar, sería un gesto que transformaría vidas", señalaron en un comunicado.

Proyecto Puente pidió la colaboración de la comunidad para evitar que 16 años de trabajo ininterrumpido se apaguen. La búsqueda de un espacio más económico se convirtió en una urgencia que involucra a familias, estudiantes y a toda la red que acompaña esta iniciativa educativa en tecnología.