Formalizan y dictan la preventiva a imputada Mercedes Godoy

Audiencia de control de detención y formalización por tentativa de homicidio agravado

Por el hecho acontecido el pasado 31 de agosto se concretó la mañana del presente martes la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria que tiene como imputada a Mercedes Soledad Godoy. El fiscal requirió se declare legal su detención, se le formalice el hecho en su contra y se dicte su prisión preventiva por tres meses. Por su parte el defensor no objetó el relato del hecho, ni la calificación legal y tampoco la legalidad de la detención. Finalmente, el juez penal resolvió declarar legal la detención de la imputada y dictó su prisión preventiva por dos meses.

En el inicio el fiscal se refirió brevemente al hecho cuando el pasado 31 de agosto, entre las 05.30 y 06.40 hs., en circunstancias en que la víctima y su pareja se encontraban en su domicilio en Zona de Quintas II. Momentos en que la imputada Godoy, con claras intenciones de darle muerte, ataca a su pareja con un arma blanca en varias zonas del cuerpo, dos heridas en el cuello y dos en el tórax, una de ellas comprometiendo su pulmón izquierdo. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa” en calidad de “autor” para Godoy. A continuación, el fiscal solicitó se declare legal su detención, el plazo de Ley para concluir con la investigación y se dicte su prisión preventiva por tres meses. Existen elementos de convicción suficientes para tenerla como probable autora del hecho, por las características graves del mismo y la pena que se espera como resultado del procedimiento, con un mínimo de 10 años de prisión. La víctima se encuentra internado con respiración mecánica. Existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, se ha modificado la escena del hecho y la imputada dio una versión diferente al hecho antes de ser detenida.

Por su parte el defensor no planteó objeción al relato del hecho, ni a la calificación legal provisoria escogida, ni tampoco a la legalidad de la detención de su asistida ya que fue por sindicación de la propia víctima a la enfermera. En cuanto a la medida de coerción consiente la misma, pero por el plazo de dos meses, negando la existencia del peligro de fuga ya que tiene arraigo y familia en la ciudad. Solicitando su inmediato traslado al servicio de salud metal para ser evaluada ya que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

Para concluir el juez penal resolvió declarar legal la detención de la imputada, dio por formalizada la apertura de la investigación dándola por anoticiada del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Dictando su prisión preventiva por el término de dos meses en base al peligro de fuga, derivando a la imputada al Cuerpo Médico Forense.

Presidió la audiencia Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general, acompañado de Franco Tavano, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Godoy fue ejercida por Alejandro Varas y Juliana Fuentes, defensores públicos.