Escándalo por los audios de corrupción: un medio uruguayo promete difundir nuevas grabaciones pese a la cautelar en Argentina

El escándalo por los audios que vinculan al gobierno de Javier Milei en una presunta red de sobornos por medicamentos sumó un capítulo internacional. El periodista uruguayo Eduardo Preve adelantó que este martes difundirá “los últimos audios” en su programa La Tapadita de radio M24, pese a la prohibición impuesta por la Justicia argentina.

“AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios”, señaló la emisora en sus redes sociales, generando expectativa y polémica en ambos países.

Horas antes del anuncio, un juez federal argentino había dictado una medida cautelar que ordenaba frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Desde el Ejecutivo celebraron la decisión judicial como un triunfo contra lo que calificaron como una “operación de inteligencia ilegal”.

La apuesta del medio uruguayo desafía directamente la cautelar argentina, ya que radio M24 transmite online, lo que permite acceder a sus contenidos desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina. De esta manera, el alcance digital del programa deja sin efecto práctico la restricción impuesta a nivel local.

La decisión de Preve y de M24 de continuar con la difusión de los audios eleva la tensión en un escándalo que ya había generado fuertes repercusiones políticas y mediáticas. A pesar de los intentos del oficialismo y de la Justicia argentina por contener las filtraciones, nuevas revelaciones parecen inminentes y podrían profundizar la crisis.