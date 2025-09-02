Martes con lluvias aisladas y posibilidad de nevadas por la noche

La ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció este martes con 5,8°C, sensación térmica de 1,1°C, humedad del 52% y vientos del sudoeste a 30 km/h, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas con temperaturas cercanas a los 5°C y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.

Hacia la tarde las condiciones mejorarán parcialmente, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima prevista de 10°C, aunque el viento podría intensificarse con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

En la noche, el panorama vuelve a complicarse con la probabilidad de lluvias y nevadas, descenso de la temperatura a 6°C y vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido para la semana

Miércoles: mínima de 4°C y máxima de 6°C, con condiciones inestables.

Jueves: mínima de 4°C y máxima de 13°C, mejora con más amplitud térmica.

Viernes: mínima de 6°C y máxima de 13°C, cielo nublado.

Sábado: mínima de 8°C y máxima de 16°C, aumento de temperatura.

Domingo: mínima de 8°C y máxima de 19°C, jornada templada.

Lunes: mínima de 8°C y máxima de 9°C, fuerte descenso térmico.

Foto: Roberto Varas