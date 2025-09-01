“Pasé por una depresión muy dura, pero hoy volví a sonreír”: el conmovedor testimonio de Pablito Castillo

El humorista tiktokero Pablito Castillo, reconocido por su estilo alegre y sus videos virales, decidió mostrar una faceta distinta y abrir su corazón al hablar sobre la depresión que lo afectó.

“Siempre me ven alegre, pero pasé por una depresión muy dura. Me costaba salir de casa, socializar, hasta mirarme al espejo. Sentía que no me merecía nada”, expresó en un posteo que rápidamente generó repercusión en redes.

Castillo detalló cómo ese período impactó en su salud física y emocional: “Comía mal, se me empezó a caer el pelo, me salieron manchas en el cuerpo. Tenía miles de amigos del otro lado de las redes, pero cuando cerraba la aplicación me sentía solo”.

A pesar de contar con el acompañamiento de su familia, amigos y pareja, reconoció que le costaba avanzar: “De a poquito empecé a respirar aire fresco, a volver a sentirme vivo, y hoy puedo decir que estoy bien”.

Finalmente, dejó un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones similares:

“Si te está pasando lo mismo que a mí, quiero decirte que todo se puede. La salud mental es tan importante como la física. No estás solo en esto, todos necesitamos ayuda en algún momento. Paso a paso, vas a salir adelante como yo lo hice”.