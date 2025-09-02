Desayuno saludable: Galletitas de avena y banana

Cada vez más familias se inclinan por recetas que combinan practicidad y nutrición. En ese marco, las galletitas de avena y banana se destacan como una propuesta simple, económica y adaptable a distintos gustos, al no requerir harinas refinadas ni exceso de azúcares.
La base está compuesta por ingredientes accesibles como avena, banana, miel y huevo, que se complementan con aceite de coco o cualquier aceite neutro. Además, se pueden sumar nueces, canela, coco rallado o chips de chocolate amargo para personalizar la preparación.
Rendimiento
17 unidades
Ingredientes
-
130 g de avena arrollada fina 1 taza y 1/2
-
1 cda de polvo de hornear
-
1 huevo
-
1 cda de esencia de vainilla
-
6 sobres de edulcorante
-
1 cda de miel
-
2 bananas maduras pisadas
-
3 cdas de aceite de coco puede ser otro aceite
-
Opcional canela a gusto y nueces picadas
Paso a paso
-
En un bowl mezclá la avena con el polvo de hornear
-
En otro bowl batí huevo, edulcorante, miel, aceite de coco y vainilla hasta integrar
-
Uní ambas preparaciones y agregá las bananas pisadas. Mezclá hasta homogeneizar
-
Incorporá nueces y canela si te gustan
-
Formá las galletitas con ayuda de una cuchara, disponelas en una placa enmantecada y enharinada o con papel manteca
-
Horneá a fuego bajo 160–170 °C durante 25 minutos o hasta que estén doradas en los bordes. Dejá enfriar sobre rejilla
Tips y variantes
-
Si las querés más húmedas, agregá 1 cda de yogur o leche. Si las preferís más crocantes, sumá 1–2 cdas extra de avena
-
Podés sumar chips de chocolate amargo, pasas o coco rallado
-
Versión sin huevo mezclá 1 cda de chía o lino molido con 3 cdas de agua, reposá 10 min y usá en lugar del huevo
-
Conservación en frasco hermético 3–4 días a temperatura ambiente o hasta 2 meses en freezer