Close Menu
Sociedad

Desayuno saludable: Galletitas de avena y banana

Fáciles, económicas y sin azúcar agregada, estas galletas caseras se convirtieron en una alternativa ideal para quienes buscan una merienda nutritiva y rápida de preparar
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

Cada vez más familias  se inclinan por recetas que combinan practicidad y nutrición. En ese marco, las galletitas de avena y banana se destacan como una propuesta simple, económica y adaptable a distintos gustos, al no requerir harinas refinadas ni exceso de azúcares.

EESS-300x250-80kb

La base está compuesta por ingredientes accesibles como avena, banana, miel y huevo, que se complementan con aceite de coco o cualquier aceite neutro. Además, se pueden sumar nueces, canela, coco rallado o chips de chocolate amargo para personalizar la preparación.

Rendimiento

17 unidades

Ingredientes

  • 130 g de avena arrollada fina 1 taza y 1/2

  • 1 cda de polvo de hornear

  • 1 huevo

  • 1 cda de esencia de vainilla

  • 6 sobres de edulcorante

  • 1 cda de miel

  • 2 bananas maduras pisadas

  • 3 cdas de aceite de coco puede ser otro aceite

  • Opcional canela a gusto y nueces picadas

Paso a paso

  1. En un bowl mezclá la avena con el polvo de hornear

  2. En otro bowl batí huevo, edulcorante, miel, aceite de coco y vainilla hasta integrar

  3. Uní ambas preparaciones y agregá las bananas pisadas. Mezclá hasta homogeneizar

  4. Incorporá nueces y canela si te gustan

  5. Formá las galletitas con ayuda de una cuchara, disponelas en una placa enmantecada y enharinada o con papel manteca

  6. Horneá a fuego bajo 160–170 °C durante 25 minutos o hasta que estén doradas en los bordes. Dejá enfriar sobre rejilla

Tips y variantes

  • Si las querés más húmedas, agregá 1 cda de yogur o leche. Si las preferís más crocantes, sumá 1–2 cdas extra de avena

  • Podés sumar chips de chocolate amargo, pasas o coco rallado

  • Versión sin huevo mezclá 1 cda de chía o lino molido con 3 cdas de agua, reposá 10 min y usá en lugar del huevo

  • Conservación en frasco hermético 3–4 días a temperatura ambiente o hasta 2 meses en freezer

Share.

Related Posts