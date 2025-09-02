Comodoro Rivadavia vive la XII Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras, un evento que cada año rinde homenaje a quienes llegaron desde distintos puntos del mundo para poblar la Patagonia. Bajo el lema “Cultura en cada plato, historia en cada aroma”, la ciudad vuelve a ser escenario de un encuentro de identidad y diversidad cultural.

El programa comenzó el 19 de agosto con la conferencia de prensa de lanzamiento y continuó el 24 de agosto con la presentación de las candidatas a Reina Nacional – Embajadora de la Diversidad Cultural del Chubut.

El 30 de agosto se llevó a cabo la XXXIV Elección de la Reina Nacional, que coronó a Fiona Rodríguez Bellido de la comunidad árabe, mientras que Oriana Valentina Flamig de la comunidad alemana fue elegida primera princesa y Tiziana Zeni Bernardi, de la comunidad italiana, segunda princesa.

Al día siguiente, el 31 de agosto, se realizó el tradicional Desfile del Inmigrante Pionero Patagónico en el barrio José Fuchs, con gran acompañamiento del público.

El 4 de septiembre será el turno del Acto Oficial del Inmigrante Pionero Patagónico en el Predio Ferial, que incluirá la entrega de certificados a inmigrantes con más de 30 años de residencia, además de la apertura de la muestra cultural.

La cita más esperada llegará entre el 12 y el 14 de septiembre con la XXXVIII Feria Gastronómica, que contará con 20 stands de comidas típicas, presentaciones artísticas y culturales, bailes tradicionales con escenografías temáticas y transmisión en vivo por streaming. También se sumarán dos stands culturales a cargo de asociaciones civiles locales.

La fiesta cuenta con el apoyo del Municipio de Comodoro Rivadavia, la Provincia del Chubut y Pan American Energy, además de sponsors privados. La participación de las colectividades refuerza el título que ostenta la ciudad como Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras.