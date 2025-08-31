Close Menu
Lanzan una rifa solidaria para colaborar con los gastos médicos de Eka

El sorteo se realizará el 6 de septiembre y lo recaudado será destinado a cubrir gastos de traslado e internación. Los premios incluyen clases, actividades deportivas, sesiones de yoga y hasta helados
Familiares y allegados de Eka pusieron en marcha una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los elevados gastos de traslado e internación que requiere su tratamiento. La iniciativa busca sumar la colaboración de la comunidad a través de la compra de números a un valor de 5000 pesos.

El sorteo de la rifa se realizará el viernes 6 de septiembre y cuenta con 15 premios aportados por diferentes comercios, artistas y profesionales. Entre ellos se destacan:

  • Clase de escalada en Holdich

  • Clase de canto con Kari Sovier

  • Vouchers para natación, yoga kundalini, aguas abiertas y surf

  • Pase de un mes en acrobacias en tela

  • Clases de SUP yoga

  • Helados de Del Viento

  • Un tattoo pequeño por Truewind

Quienes deseen participar pueden pedir su número comunicándose al 297 414 3600 o realizar la transferencia al alias todosporeka. Cada número tiene un costo de 5000 pesos.

El gesto solidario de quienes aportaron premios y de los que compran números se convierte en un apoyo clave para acompañar a Eka y su familia en este difícil momento.

