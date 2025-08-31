Lanzan una rifa solidaria para colaborar con los gastos médicos de Eka

Familiares y allegados de Eka pusieron en marcha una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los elevados gastos de traslado e internación que requiere su tratamiento. La iniciativa busca sumar la colaboración de la comunidad a través de la compra de números a un valor de 5000 pesos.

El sorteo de la rifa se realizará el viernes 6 de septiembre y cuenta con 15 premios aportados por diferentes comercios, artistas y profesionales. Entre ellos se destacan:

Clase de escalada en Holdich

Clase de canto con Kari Sovier

Vouchers para natación, yoga kundalini, aguas abiertas y surf

Pase de un mes en acrobacias en tela

Clases de SUP yoga

Helados de Del Viento

Un tattoo pequeño por Truewind

Quienes deseen participar pueden pedir su número comunicándose al 297 414 3600 o realizar la transferencia al alias todosporeka. Cada número tiene un costo de 5000 pesos.

El gesto solidario de quienes aportaron premios y de los que compran números se convierte en un apoyo clave para acompañar a Eka y su familia en este difícil momento.