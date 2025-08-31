Lanzan una rifa solidaria para colaborar con los gastos médicos de Eka

Familiares y allegados de Eka pusieron en marcha una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los elevados gastos de traslado e internación que requiere su tratamiento. La iniciativa busca sumar la colaboración de la comunidad a través de la compra de números a un valor de 5000 pesos.
El sorteo de la rifa se realizará el viernes 6 de septiembre y cuenta con 15 premios aportados por diferentes comercios, artistas y profesionales. Entre ellos se destacan:
-
Clase de escalada en Holdich
-
Clase de canto con Kari Sovier
-
Vouchers para natación, yoga kundalini, aguas abiertas y surf
-
Pase de un mes en acrobacias en tela
-
Clases de SUP yoga
-
Helados de Del Viento
-
Un tattoo pequeño por Truewind
Quienes deseen participar pueden pedir su número comunicándose al 297 414 3600 o realizar la transferencia al alias todosporeka. Cada número tiene un costo de 5000 pesos.
El gesto solidario de quienes aportaron premios y de los que compran números se convierte en un apoyo clave para acompañar a Eka y su familia en este difícil momento.