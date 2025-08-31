Cruce entre CAMAD y Juan Pablo Luque por la difusión de un spot político

La Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) emitió un comunicado en el que explicó que recibió al candidato Juan Pablo Luque en el marco de su actividad habitual de escuchar propuestas de dirigentes políticos.

Sin embargo, la entidad manifestó que el encuentro fue grabado sin el consentimiento de los presentes y que luego ese material fue utilizado en un spot publicitario.

“Queremos dejar claro que no hemos dado nuestro consentimiento para la grabación ni para la utilización de la misma en dicho spot. Nuestra institución se limita a recibir candidatos y figuras políticas sin tomar partido ni respaldar a ninguno en particular”, señaló CAMAD.

La entidad gremial empresaria remarcó además que su función es promover el desarrollo económico y social de Puerto Madryn sin involucrarse en cuestiones políticas partidarias.

La respuesta de Juan Pablo Luque

El candidato Juan Pablo Luque utilizó sus redes sociales para responder a la cámara empresarial.

“@camadpm me pide una reunión y luego es evidentemente apretada para que no se visualice la crisis del sector productivo y comercial que hoy explota en toda la provincia”, escribió en su cuenta de X.

Además, agregó: “A esto nos referíamos cuando dijimos que el silencio aturde en Chubut por el miedo que hay. Pero pronto se va a terminar”.