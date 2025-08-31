Domingo frio y se espera un brusco descenso de temperaturas esta semana

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que a partir del martes las temperaturas comiencen a descender de forma notable, alcanzando el miércoles una mínima de 2°C y una máxima de apenas 3°C, configurando uno de los días más fríos del año.

Durante este domingo la ciudad amaneció con 2,9°C y sensación térmica de -0,1°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados. Para el inicio de la semana las máximas rondarán entre los 10°C y 13°C, pero el ingreso de aire frío provocará un marcado descenso hacia mitad de semana.

El panorama se completará con jornadas ventosas, especialmente entre martes y jueves, aunque sin probabilidades de precipitaciones significativas. El fin de semana podría mostrar una leve recuperación térmica, con máximas cercanas a los 14°C.