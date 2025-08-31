Close Menu
Fiona Rodríguez Bellido es la nueva Reina Nacional de las Comunidades Extranjeras

La representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe fue elegida en la 12ª edición nacional realizada en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia
Este sabado  Fiona Rodríguez Bellido se consagró como la Reina Nacional de las Comunidades Extranjeras. La elección se llevó adelante en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, con la participación de asociaciones de distintas colectividades que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

La primera princesa fue Oriana Valentina Flamig, en representación de la Asociación Alemana Deutscher Verein, mientras que la segunda princesa resultó Tiziana Zeni Bernardi, de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos.

Lo que viene: Feria y desfile

La coronación forma parte de las actividades que enmarcan la Feria de las Comunidades Extranjeras, que este año se desarrollará el 12, 13 y 14 de septiembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, ofreciendo propuestas gastronómicas, culturales y artísticas.

Además, la nueva reina y las princesas participarán del Desfile del Inmigrante Pionero Patagónico, a realizarse este domingo desde las 14 horas con concentración en la calle José Artigas, entre Isidro Quiroga y Salta, en el barrio José Fuchs.

Identidad y diversidad cultural

El evento es paraa reafirmar el espíritu de las colectividades extranjeras que, a través de sus tradiciones, fortalecen la identidad multicultural de la región  y transmiten a las nuevas generaciones el valor del encuentro y la integración.

