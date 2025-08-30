¿Qué hacer si encontramos un lobo marino en la playa? Te contamos los pasos a seguir

Durante la tarde de este viernes, un vecino de Comodoro Rivadavia compartió la imagen de un lobo marino que apareció en la costa, a la altura del club de esgrima. El animal presentaba una herida en la cabeza y la inquietud de la comunidad no tardó en llegar: ¿Qué se puede hacer cuando vemos a un lobo marino fuera del mar?

Ante la presencia de un lobo marino en la playa, lo más importante es mantener la distancia y no intervenir de manera directa. Estos animales suelen salir del agua para descansar, cambiar el pelaje o recuperarse, y no siempre se trata de una situación de emergencia.

Sin embargo, si se observa que el ejemplar está herido o en riesgo, se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes. En Comodoro Rivadavia la institución responsable es la Red de Fauna Costera del Chubut, que trabaja en conjunto con Prefectura Naval 106 (emergencia náutica) +54 297 4476800 o también 0297-4473863 .y especialistas de fauna marina.

Los pasos a seguir son:

No acercarse ni intentar tocar al animal

Evitar que otras personas o mascotas se aproximen

Tomar nota de la ubicación exacta

Comunicar el hallazgo a Prefectura Naval (106), Policía (101) o al número de guardia de la Red de Fauna Costera si está disponible

La presencia de lobos marinos en las playas de la región es habitual y forma parte de la biodiversidad costera de Chubut. Respetar su espacio y dar aviso a los organismos correspondientes es la mejor manera de contribuir a su preservación y garantizar la seguridad de vecinos y turistas.