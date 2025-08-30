Close Menu
¿Qué hacer si encontramos un lobo marino en la playa? Te contamos los pasos a seguir

Un vecino reportó la presencia de un lobo marino herido en la costa de la ciudad y surgió la duda sobre cómo actuar en estos casos
Durante la tarde de este viernes, un vecino de Comodoro Rivadavia compartió la imagen de un lobo marino que apareció en la costa, a la altura del club de esgrima. El animal presentaba una herida en la cabeza y la inquietud de la comunidad no tardó en llegar: ¿Qué se puede hacer cuando vemos a un lobo marino fuera del mar?

Ante la presencia de un lobo marino en la playa, lo más importante es mantener la distancia y no intervenir de manera directa. Estos animales suelen salir del agua para descansar, cambiar el pelaje o recuperarse, y no siempre se trata de una situación de emergencia.

Sin embargo, si se observa que el ejemplar está herido o en riesgo, se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes. En Comodoro Rivadavia la institución responsable es la Red de Fauna Costera del Chubut, que trabaja en conjunto con Prefectura Naval 106 (emergencia náutica)  +54 297 4476800 o también 0297-4473863.y especialistas de fauna marina.

Los pasos a seguir son:

  • No acercarse ni intentar tocar al animal

  • Evitar que otras personas o mascotas se aproximen

  • Tomar nota de la ubicación exacta

  • Comunicar el hallazgo a Prefectura Naval (106), Policía (101) o al número de guardia de la Red de Fauna Costera si está disponible

La presencia de lobos marinos en las playas de la región es habitual y forma parte de la biodiversidad costera de Chubut. Respetar su espacio y dar aviso a los organismos correspondientes es la mejor manera de contribuir a su preservación y garantizar la seguridad de vecinos y turistas.

