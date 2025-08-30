Empezó el juicio por secuestros, torturas y desapariciones en el Regimiento 8

Militantes de derechos humanos de Comodoro Rivadavia convocaron a acompañar, el próximo 11 de septiembre, a los victimas testigos del terrorismo de Estado perpetrado en la última dictadura.

La convocatoria es tanto para participar, con respeto y silencio en la audiencia, como para manifestarse fuera del Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia el jueves 11 de septiembre a las 9.30.

En el juicio se está juzgando a 7 ex mil militares por secuestros y torturas en el RI 8 de Comodoro Rivadavia en la causa “Chanfreau y otros”.

A los ex militares se los acusa de secuestros, tormentos, allanamientos ilegales , asesinatos y la desaparición entre otros de Pocho Silveira, que fue visto con vida por última vez en el centro de detención que funcionó en el Regimiento.

Los imputados en la causa son: Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Fernando Pedernera y Mario Pérez.

El principal imputado, Jorge Alberto Chanfreau, falleció antes de llegar a juicio. Estaba señalado, por testigos y por su jerarquía, como el jefe de una asociación ilícita integrada por oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería 8 “General O’Higgins”.

«Las casitas», como se las denominaba a las instalaciones donde se torturó y mantuvo prisioneros de manera ilegal en el Regimiento, fueron derribadas pero señalizadas por acción de los militantes de los Derechos Humanos de la ciudad (foto)

El Tribunal está integrado por los jueces Ana María D’Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Teodoro Nürnberg. Las audiencias comenzaron el 27 de agosto y se entenderán hasta noviembre.

Lujan Gutiérrez, militante de Derechos Humanos de Comodoro Rivadavia, aseguró a La Posta Comodorense que, pese a los casi 50 años transcurridos, «es importante llegar a la verdad y por eso acompañamos el juicio, con nuestro permanente pedido de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación».

Se trata, una vez más de «dejar en claro: Nunca más, ni con aquellos métodos ni con los que hoy nos quitan derechos y la vida misma».