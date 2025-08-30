Close Menu
Ciudad

El barrio Ceferino celebra el Mes de las Infancias con juegos y actividades

Este sábado 30 de agosto de 15 a 18 horas se realizará un encuentro recreativo en la Asociación Vecinal Ceferino Namuncurá con propuestas para toda la familia
En el marco del Mes de las Infancias, el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia será escenario de una tarde de juegos, diversión y actividades pensadas especialmente para los niños y niñas. La convocatoria es para el sábado 30 de agosto de 15 a 18 horas en la sede vecinal ubicada en Avenida Kennedy 1336.

Habrá espacios de juego, espectáculos y sorpresas para compartir en familia. Desde la organización invitaron a los padres a llevar su equipo de mate ya que durante la jornada se ofrecerán cosas ricas para acompañar.

La actividad es organizada por Girajuegos, Ministerio Vida, la Asociación Vecinal Ceferino Namuncurá y el equipo de Guardianes del Ceferino Futsal Comodoro Rivadavia, quienes remarcaron que el objetivo es brindar un espacio de integración comunitaria y celebración para los más pequeños.

