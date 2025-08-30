El barrio Ceferino celebra el Mes de las Infancias con juegos y actividades

En el marco del Mes de las Infancias, el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia será escenario de una tarde de juegos, diversión y actividades pensadas especialmente para los niños y niñas. La convocatoria es para el sábado 30 de agosto de 15 a 18 horas en la sede vecinal ubicada en Avenida Kennedy 1336.

Habrá espacios de juego, espectáculos y sorpresas para compartir en familia. Desde la organización invitaron a los padres a llevar su equipo de mate ya que durante la jornada se ofrecerán cosas ricas para acompañar.

La actividad es organizada por Girajuegos, Ministerio Vida, la Asociación Vecinal Ceferino Namuncurá y el equipo de Guardianes del Ceferino Futsal Comodoro Rivadavia, quienes remarcaron que el objetivo es brindar un espacio de integración comunitaria y celebración para los más pequeños.