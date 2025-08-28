Llega al Cine Teatro Español Exorcismo: El Ritual, el film basado en un aterrador caso real

Desde este jueves 28 de agosto, los amantes del cine de terror podrán disfrutar en la pantalla del Cine Teatro Español de Exorcismo: El Ritual, un film que combina suspenso, drama y fenómenos paranormales con una historia real como trasfondo.

La película, dirigida por David Midell, está basada en el estremecedor caso de Emma Schmidt, también conocida como Anna Ecklund, protagonista de uno de los exorcismos más documentados del siglo XX. El hecho ocurrió en 1928 en un convento de Iowa (EE.UU.), donde la joven fue sometida a un brutal y prolongado ritual de exorcismo tras presentar signos extremos de posesión demoníaca: rechazo a lo sagrado, conocimiento de lenguas desconocidas, fuerza descomunal y manifestaciones inexplicables que fueron presenciadas por religiosos y personal médico.

Con una duración de 1 hora y 38 minutos y apta para mayores de 13 años, el film está protagonizado por Al Pacino, quien interpreta al padre Theophilus Riesinger, un fraile exorcista, y Dan Stevens en el rol del padre Joseph Steiger. Ambos deberán enfrentar, en un convento aislado, una batalla espiritual y psicológica que pondrá a prueba su fe, su cordura y su pasado. El elenco se completa con Ashley Greene, Patricia Heaton, Abigail Cowen y un sólido grupo actoral.

El director David Midell, quien también es guionista del film junto a Enrico Natale, señaló que su objetivo fue retratar los hechos con respeto y rigurosidad, alejándose de los clichés del género:

“Mi objetivo principal al contar una historia real es honrar las experiencias reales de los individuos y retratar su lucha con honestidad. Este ha sido nuestro principio rector en el enfoque de ‘The Ritual’”, expresó.

Midell, cineasta dentro del espectro autista, explicó además que la película aborda la delgada línea entre la fe, la ciencia y la salud mental, reflejando el debate que aún hoy divide a expertos y creyentes.

La proyección se realizará en formato 2D en las salas del Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro.