Policiales - Judiciales

Accidente entre auto y moto en Rivadavia y Estados Unidos: esperan ambulancia

El siniestro ocurrió hace instantes en una transitada esquina de Comodoro. El motociclista permanece en el lugar a la espera de atención médica.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Un accidente de tránsito se registró este jueves por la tarde en la intersección de Rivadavia y Estados Unidos, donde un auto colisionó con una motocicleta por motivos que aún se desconocen.

El hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y, según testigos, el conductor de la moto quedó tendido en el lugar tras el impacto. Al momento, se encuentran a la espera de la ambulancia para brindar asistencia médica.

Efectivos policiales y de transito ya trabajan en la zona para ordenar el tránsito. Se recomienda circular con precaución.

Noticia en desarrollo.

