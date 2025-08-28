Comodoro Rivadavia inicia el día con cielo nublado

Este jueves 28 de agosto amaneció con una temperatura de 6.7°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 85 %, según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 08:00 horas. El viento, con direcciones variables a 4 km/h, deja una jornada de visibilidad óptima, alcanzando los 30 kilómetros.

La presión atmosférica se mantiene en 1010.6 hPa y se prevén ráfagas moderadas durante el día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h provenientes desde el noreste por la mañana, rotando al sur por la tarde y al sudeste hacia la noche.

El pronóstico para hoy anticipa condiciones estables, con cielo mayormente cubierto y escasa probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%). Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima.

¿Qué esperar para los próximos días?

La semana continuará con temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas:

Viernes: mínima de 3°C y máxima de 8°C.

Sábado: mínima de 3°C y máxima de 9°C.

Domingo: mínima de 6°C y máxima de 10°C.

Lunes: ascenso térmico con mínima de 11°C y máxima de 14°C.

Martes: mínima de 7°C y máxima de 11°C.

Miércoles: mínima de 11°C y máxima de 12°C.

