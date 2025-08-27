“Si queremos inversiones, debemos dejar de poner palos en la rueda”: la administradora del puerto cuestionó la protesta de UOCRA

La administradora del puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, expresó su malestar tras la manifestación realizada por la UOCRA en el ingreso al astillero, donde se encendieron cubiertas pese a que existe una ordenanza que prohíbe la quema de neumáticos en la ciudad.

“Me resulta difícil entender a qué se debe esta manifestación, básicamente porque nunca hubo la cantidad de gente de UOCRA trabajando en el puerto como la que hay en este preciso momento”, señaló.

Hernando explicó que actualmente hay operarios del gremio en distintos frentes: por un lado, en obras de mantenimiento y reparación dentro del puerto, y por otro, en trabajos en el astillero. “El gremio no puede decidir cuántos trabajadores participan en cada etapa. Eso lo define la empresa según las necesidades de la obra”, aclaró.

Inversiones en riesgo

La administradora advirtió sobre el impacto negativo que pueden generar los conflictos sindicales en la llegada de capitales. “Ya conocemos lo que le ha pasado a Comodoro cuando cada empresa que llega se encuentra con manifestaciones: lo que hacen es irse. Si todos queremos que la ciudad salga de la situación difícil en la que está, tenemos que cumplir cada uno nuestro rol”, sostuvo.

Además, destacó que el astillero representa una oportunidad única: “Después de más de veinte años conseguimos una empresa que esté dispuesta a invertir muchísimo dinero para ponerlo en condiciones. Es demasiado pronto para empezar a ponerle obstáculos”.

Crítica a la quema de cubiertas

En relación al humo visible durante la protesta, Hernando remarcó que la quema de cubiertas está prohibida por ordenanza y que el gremio que la realice es responsable por el daño ambiental que provoca.

Llamado a la reflexión

Finalmente, llamó a la responsabilidad colectiva: “Pensé que Comodoro había entendido que todos nos tenemos que poner a trabajar, cada uno en su tarea, sin cuestionar a quienes invierten en la ciudad. Si no lo hacemos, lo que terminaremos logrando es espantar las pocas actividades que todavía miran a Comodoro como un lugar donde invertir”.