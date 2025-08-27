El fenómeno de los carpinchos llega a WhatsApp: cómo cambiar el ícono de la app por este tierno animal

El carpincho, uno de los animales más populares de internet en los últimos años, volvió a ser tendencia. Esta vez, no por memes ni videos virales, sino por una nueva moda que revoluciona WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo.
Miles de usuarios, especialmente jóvenes y fanáticos del diseño personalizado, están reemplazando el clásico ícono verde de WhatsApp por la imagen de un carpincho, dando un toque original y simpático a sus pantallas de inicio. La tendencia se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X (ex Twitter), donde abundan los tutoriales paso a paso para aplicar este cambio, tanto en Android como en iOS.
El fenómeno responde a la creciente cultura de personalización digital, donde los usuarios buscan hacer suyas las herramientas tecnológicas que usan a diario. Y qué mejor ícono que el carpincho, animal que en Argentina y otros países latinoamericanos se ha convertido en símbolo de paz, calma y humor en internet.
¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp por un carpincho?
Si bien WhatsApp no permite cambiar su ícono de manera oficial, existen aplicaciones de terceros que permiten hacerlo en dispositivos Android. En iPhone, la opción es más limitada pero posible mediante accesos directos personalizados.
Además del ícono, también se han popularizado fondos de pantalla, stickers y paquetes de emojis con temática de carpinchos, lo que demuestra que este animal ha conquistado por completo el ecosistema digital.
El carpincho ya no es solo un meme: es una marca de identidad digital para muchos.