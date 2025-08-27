Reclamo de la UOCRA en el ingreso al puerto de Comodoro

En la jornada de ayer, representantes de la UOCRA detectaron la presencia de trabajadores en el astillero de Comodoro Rivadavia y constataron que se trata de personal contratado por la empresa Astilleros Patagónicos Navales, de Puerto Madryn. Según explicaron, la firma tomó quince obreros afiliados a otro sindicato, lo que despertó el reclamo de la construcción.



“Nos enteramos que tomaron gente por fuera de la bolsa de trabajo. Nos dicen que no corresponde a UOCRA, que es para el sindicato de Navales. Pero esta obra se anunció junto al gobernador y el intendente como una fuente laboral para los desocupados de Comodoro”, señaló walter Godoy-delegado de Uocra.

Los dirigentes mantuvieron diálogo con la administradora del puerto, Digna Hernando quien señaló que el conflicto deberá resolverse entre los sindicatos. En tanto, la UOCRA decidió permanecer en el lugar a la espera de la intervención de la Secretaría de Trabajo.

“Vamos a dejar el acceso al puerto liberado por ahora, pero si no hay una solución, vamos a endurecer la medida y bloquear el ingreso”, advirtieron. Dentro del astillero ya se realizan tareas de soldadura y limpieza como parte de la primera etapa de logística.