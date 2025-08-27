Clase de cocina con amor y sin gluten en el Centro Cultural Rada Tilly

Este domingo llega una propuesta dulce y saludable para celebrar el Mes de las Infancias. La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, invita a participar de una propuesta diferente y saludable: una clase de cocina sin gluten abierta a toda la comunidad.

La actividad se realizará el domingo 31 de agosto, de 16 a 20:30 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly. La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

En el marco del Mes de las Infancias, la jornada tendrá como eje la preparación de una mesa dulce infantil, pensada especialmente para que los más pequeños puedan disfrutar de recetas seguras y deliciosas. La clase estará a cargo de los cocineros invitados Mauri Mansilla y Liliana Coronel, con la presentación de Facu Ponce.

Al finalizar, habrá stands de comercios y emprendedores que ofrecen productos sin TACC, brindando la oportunidad de conocer nuevas alternativas y llevar opciones saludables a casa.

Como cierre de la jornada, se realizarán sorteos de productos sin gluten de Chía Almacén Natural, Semillitas del Sur alimentos saludables, Madre Naturaleza, Flor de Pan Panadería y Pastelería Gluten Free, Umami Restó y Casa de Té, Turclama Fiambrería, Arte Sano sin TACC, Panadería Amapola Gluten Free, Dulce Deleite Gluten Free, además de preparaciones elaboradas por los cocineros invitados.

“Durante el taller realizaremos una demostración práctica para que cada participante pueda llevarse varias recetas y animarse a hacerlas en casa, compartiéndolas en familia y con los más pequeños”, destacaron desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud.

La propuesta combina aprendizaje, disfrute y promoción de una alimentación inclusiva, reforzando el compromiso del municipio con la salud y el bienestar de toda la comunidad.