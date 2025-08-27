Campaña solidaria para ayudar al Dr. Pablo Ríos en su tratamiento médico

La comunidad médica de Comodoro Rivadavia y vecinos en general se unieron en una campaña solidaria para apoyar al Dr. Pablo Ríos, reconocido profesional del Hospital Regional, quien se encuentra atravesando un complejo cuadro de salud que requiere tratamientos costosos y prolongados.

El mensaje difundido por redes sociales y en grupos institucionales destaca que los gastos que enfrenta el Dr. Ríos superan las posibilidades de su entorno familiar, por lo que se lanzó una colecta solidaria con el objetivo de ayudar a cubrir las necesidades médicas y permitirle enfocarse en su recuperación.

“Cada granito de arena suma. Tu ayuda será fundamental para que Pablo pueda enfocarse en su recuperación”, expresaron sus colegas en el comunicado. La campaña invita a la ciudadanía a colaborar a través del siguiente alias de cuenta:

belde.bujes.asuma.mp

A nombre de Pedro Pablo Ríos

Además, se solicita que el mensaje sea difundido para llegar a la mayor cantidad posible de personas que puedan colaborar.

El Dr. Ríos ha sido una figura muy querida y respetada dentro del hospital y la comunidad, por lo que esta movida solidaria refleja no solo la necesidad de apoyo económico, sino también el fuerte lazo de empatía y compañerismo entre trabajadores de la salud y la sociedad en general.