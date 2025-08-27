El Municipio licitó una nueva obra de pavimentación para el barrio San Cayetano

Esta iniciativa forma parte del plan de infraestructura, que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar en la consolidación urbana de los distintos barrios de la ciudad.

Este miércoles, en las instalaciones del Centro de Exposiciones y Promoción Turística (CEPTur), el Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, concretó la apertura de sobres de la licitación 37/2025 correspondiente a la obra de pavimento y cordón cuneta para las calles Códigos 555, 554 y Cámpora, del barrio San Cayetano con un presupuesto Oficial de $1.007.387.036,00 (mil siete millones trescientos ochenta y siete mil treinta y seis pesos), a la que se presentaron como oferentes las empresas: Choel S.R.L, Rigel S.A y Edisud S.A.

Del mismo participaron el intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, los concejales Ariel Montenegro y Omar Lattanzio, miembros del gabinete municipal y representantes de las empresas.

El acto fue encabezado por el intendente, quien agradeció el trabajo del equipo técnico municipal que “sigue haciendo proyectos y salen en función de las necesidades de cada barrio. Esta obra va a dar mejor transitabilidad tanto a los vehículos, como a los colectivos y también le va a cambiar la calidad de vida al vecino del barrio San Cayetano”, destacó.

“Valoramos la participación de las empresas y la confianza en acceder a comprar los pliegos, a cotizar y hacer las obras como deben ser”, sostuvo el mandatario quien detalló que “esta obra de más de mil millones de pesos, se puede realizar gracias a los fondos públicos que cada vecino aporta”.

En este marco, el secretario Ostoich puntualizó que “no se trata sólo de ejecutar la obra, sino de cambiarle la calidad de vida al vecino en su día a día y de seguir trabajando para transformar esta ciudad”, ponderó.

Por su parte, el concejal Ariel Montenegro, en representación de la UOCRA, indicó que “es importante que se hagan estas obras, que generan empleo para los obreros de la construcción y además obras que dignifican al vecino y mejoran el barrio”.

Un Estado presente

El vecinalista del barrio San Cayetano, Pedro Triviño, agradeció “al Municipio y al intendente Othar Macharashvili por el trabajo que se está haciendo en el barrio”. En cuanto a la respuesta de los vecinos, señalo que “la gente está agradecida por lo que representa la obra y por mejorar el barrio”.

El proyecto contempla la pavimentación de una superficie aproximada de 9.269 metros cuadrados, la ejecución de 190 metros lineales de cordón cuneta y 72 metros cuadrados de badenes. La obra incluirá trabajos de base granular, subrasante y la correspondiente carpeta asfáltica, así como la ejecución de riegos de liga e imprimación.

Asimismo, se realizarán las adecuaciones necesarias en las conexiones domiciliarias de agua y cloacas para los frentistas alcanzados por la intervención, además del ajuste y nivelación de tapas de registro.