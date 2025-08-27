Comodoro será sede del triangular U21 del Torneo Federal Formativo

El equipo masculino U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputará en condición de local el triangular correspondiente a la cuarta fase del Torneo Federal Formativo, uno de los certámenes más importantes a nivel juvenil del país.

La cita será los días 30 y 31 de agosto, en el estadio del club, y enfrentará al Verde con dos duros rivales: Quilmes de Mar del Plata y Deportivo Viedma. Esta fase se jugará íntegramente en Comodoro Rivadavia, lo que representa una gran oportunidad para que el público local acompañe al equipo en una instancia clave del torneo.

Desde el club informaron que próximamente se habilitará la preventa de abonos, pensada especialmente para que las familias, simpatizantes y la comunidad deportiva puedan alentar al equipo desde las tribunas en este nuevo desafío.

El conjunto U21 viene de destacarse en fases anteriores del Federal Formativo, consolidando un proyecto de desarrollo deportivo que apunta a fortalecer las bases del básquet en la ciudad y en la región patagónica.

Se espera una gran convocatoria de público, en un evento que también reafirma a Comodoro como plaza clave del básquet nacional juvenil.



