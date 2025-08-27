Crimen de la policía Marcela Tagariello: el ADN confirmó el vínculo entre el arma homicida y el acusado

La investigación por el homicidio de la agente policial Marcela Tagariello sumó una prueba determinante. Los estudios de ADN realizados sobre el revólver calibre .38 secuestrado en la vivienda confirmaron la presencia de rastros genéticos de Lucas Entraigas, el detenido en la causa.

El informe pericial, incorporado recientemente al expediente, establece que las muestras levantadas del arma coinciden con el perfil genético del sospechoso. Este resultado refuerza la hipótesis de la Fiscalía respecto de la autoría material del hecho y se vincula a la pericia balística positiva.

El crimen ocurrió la noche del 16 de julio, cuando Entraigas ingresó armado a una vivienda con fines de robo. En ese contexto fue sorprendido por la policía y disparó en dos oportunidades contra la agente Tagariello. Uno de los proyectiles atravesó el chaleco antibalas e impactó en una zona vital. La mujer, que prestaba funciones en la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn, falleció poco después en el hospital local.

El acusado enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado en concurso real con robo agravado con arma de fuego, delitos que prevén como única pena la prisión perpetua.

Además de la pericia genética, la Fiscalía cuenta con pruebas testimoniales, registros de cámaras de seguridad, la pericia balística que vinculó el proyectil al arma incautada y la propia manifestación del acusado ante una testigo, cuando reconoció haber disparado contra la policía.

Camino al juicio por jurados



La fiscal Ivana Berazategui informó a la familia de la víctima los avances en la investigación y anticipó que el caso será debatido en un juicio por jurados, mecanismo previsto para delitos graves en la provincia.