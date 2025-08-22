La Municipalidad de Comodoro aclaró que los detenidos por el robo no pertenecen a la planta municipal

Ante los recientes hechos de público conocimiento ocurridos en Comodoro Rivadavia, donde siete personas fueron detenidas por sustraer mercadería de un camión estacionado en la vía pública, la Municipalidad local emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y deslindar responsabilidades.

En el mensaje difundido este viernes, el Municipio señaló que ninguna de las personas involucradas forma parte de la planta municipal, y que, si bien algunas de ellas estaban vinculadas al Programa de Incentivo Laboral de la Subsecretaría de Economía Social, ese vínculo fue rescindido de manera inmediata una vez conocidos los hechos.

Además, desde la Municipalidad se remarcó el compromiso del Estado local con la transparencia, la responsabilidad institucional y la correcta administración de los recursos públicos, dejando en claro que no se tolerarán conductas que atenten contra estos principios fundamentales.