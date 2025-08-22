Siete detenidos por el robo de mercadería desde un camión en Comodoro Rivadavia

Este viernes 22 de agosto, alrededor de las 13:30 horas, personal policial de la Comisaría Seccional Primera intervino tras un llamado del Centro de Monitoreo que alertó sobre un grupo de personas dañando un semirremolque estacionado en la intersección de Avenida Alsina, entre Ducós e Hipólito Yrigoyen, en Comodoro Rivadavia.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de siete hombres que se encontraban sustrayendo packs de gaseosas, los cuales intentaban ocultar entre malezas cercanas. De inmediato, el personal procedió a su detención en flagrancia.

Los individuos fueron identificados como M.P.O. (28 años), R.F.N. (22), G.E.E. (29), C.R.N. (23), C.P. (20), G.D.E. (33) y M.F. (18).

Según se detalló, los elementos sustraídos corresponden a 80 packs de gaseosas Coca-Cola, cada uno compuesto por 6 unidades, los cuales eran transportados en el semirremolque dañado.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la justicia. Se labraron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la fiscalía local.