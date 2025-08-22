22 de agosto: Día Mundial del Folclore y el legado cultural que une a los pueblos

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore, una fecha que pone en valor el patrimonio cultural de los pueblos, sus costumbres, leyendas, danzas, música, creencias y saberes que se transmiten de generación en generación.

El término «folklore» fue utilizado por primera vez el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo inglés William John Thoms, quien lo publicó en la revista The Athenaeum de Londres. El concepto proviene de la unión de dos palabras del inglés antiguo: “folk” (pueblo, gente) y “lore” (saber, ciencia), y se traduce como «saber popular«.

La Real Academia Española reconoce la variante “folclore” como la forma correcta en español, aunque en distintos textos puede encontrarse también como “folklore” o “folcklore”.

En 1960, más de un siglo después del surgimiento del término, se celebró en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional de Folclore, con la participación de representantes de 30 países. Presidido por el folklorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar, el encuentro oficializó el 22 de agosto como el Día Mundial del Folclore.

El folclore argentino y su referente histórico

En nuestro país, la celebración del folclore también conmemora el nacimiento de uno de los mayores estudiosos del área: Juan Bautista Ambrosetti, considerado el “padre de la ciencia folclórica argentina”. Fue etnólogo, arqueólogo e historiador, y dedicó gran parte de su vida a la exploración de culturas originarias y costumbres regionales.

Ambrosetti inició sus expediciones a los 20 años, recorriendo el Chaco, los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca, donde realizó valiosos descubrimientos arqueológicos. Entre ellos, se destaca su trabajo en la ciudad prehispánica de La Paya (Salta) y el Pucará de Tilcara (Jujuy), contribuyendo significativamente al conocimiento del patrimonio cultural argentino.

El folclore, en todas sus formas, sigue siendo una expresión viva de la identidad de los pueblos. En cada baile tradicional, copla, leyenda o artesanía, se refleja una historia colectiva que trasciende el tiempo y fortalece el sentido de comunidad.