Ciudad

Sábado ventoso en Comodoro Rivadavia: ráfagas podrían superar los 90 km/h

Aunque no se esperan lluvias, el viento intenso marcará la jornada del 23 de agosto en toda la región.
Este sábado 23 de agosto, Comodoro Rivadavia vivirá una jornada con  viento fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 97 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.Se espera un día con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico indica que la temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 14°C. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 78 km/h durante el día, intensificándose hacia la noche.

Pronóstico por franjas horarias

  • Madrugada: 5°C, viento de 42-50 km/h, ráfagas de hasta 78 km/h.

  • Mañana: 4°C, viento de 32-41 km/h, ráfagas de hasta 87 km/h.

  • Tarde: 14°C, viento de 42-50 km/h, ráfagas de hasta 87 km/h.

  • Noche: 12°C, viento fuerte con ráfagas que podrían alcanzar los 97 km/h.

