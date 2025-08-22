Sábado ventoso en Comodoro Rivadavia: ráfagas podrían superar los 90 km/h

Este sábado 23 de agosto, Comodoro Rivadavia vivirá una jornada con viento fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 97 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.Se espera un día con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico indica que la temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 14°C. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 32 y 78 km/h durante el día, intensificándose hacia la noche.

Pronóstico por franjas horarias