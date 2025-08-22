Close Menu
Spagnuolo, coimas, Karina y Menem

La policía encontró hoy al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, quien involuntariamente a través de sus audios denunció pedido y cobro de coimas por parte de Karina Milei y Lule Menem.

También se encontró mucho dinero en el allanamiento a la droguería Suizo Argentina.

Hasta Jonathan Viale habló y condenó los distintos hechos de corrupción que, hasta el momento ignoraba o minimizaba.

Luis Caputo le faltó el respeto a la discapacidad y a la convivencia política y de ideas.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

