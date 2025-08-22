El documental “Poesía Abierta, rebeldía y libertad” se proyectará en Comodoro Rivadavia

El Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia presentará el documental “Poesía Abierta, rebeldía y libertad”, dirigido por el periodista y realizador Diego D’Angelo. Las funciones están programadas para los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, y contarán con la presencia del director, quien realizará una presentación a las 20:30 hs, seguida por la proyección a las 21:00 hs.

El film reconstruye la historia del ciclo “Poesía Abierta”, un espacio cultural fundamental que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires entre 1982 y 1996, impulsado por el poeta Daniel Giribaldi. El ciclo se desarrolló en bares del barrio de San Telmo, y se convirtió en un punto de encuentro para poetas, músicos, actores y artistas de diversas disciplinas.

Entre los referentes que participaron del ciclo figuran nombres reconocidos como Horacio Ferrer, Alejandro Dolina, Teresa Parodi y Federico Luppi, entre otros. La película rescata grabaciones, imágenes y una película en formato Súper 8 que se creían perdidas, y que constituyen un valioso archivo de una época de efervescencia cultural y resistencia artística.

Con un enfoque íntimo y testimonial, Diego D’Angelo pone en valor una experiencia colectiva que fue clave en la recuperación de la vida cultural postdictadura, y que dejó una huella en la poesía y el arte argentino.