Cristina Fernández acusa a Milei tras escándalo de corrupción en Agencia de Discapacidad

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) apuntó este viernes contra el mandatario, Javier Milei, tras el escándalo por el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La exmandataria hizo referencia a la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, donde menciona coimas a laboratorios y vincula a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros allegados del Gobierno.

«Che Milei, ¿te acordás de la «doctrina Vialidad»? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme (…) Bueno, dejame decirte que las coimas del 3 por ciento que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal», escribió Fernández en un extenso mensaje en la red social X.

Fernández fue condenada en junio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada de haber cometido delitos de corrupción en la obra pública, en la causa conocida como «Vialidad».

Actualmente cumple prisión domiciliaria en su casa, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

La expresidenta señaló que ella fue condenada bajo el argumento de que «una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional».

«Si yo como presidenta «debía saber» y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de «el jefe» y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra», añadió Fernández.

«El jefe» es el apodo con el que el mandatario suele referirse a su hermana, Karina Milei.

Ante el escándalo, el mandatario decidió remover a Spagnuolo de su cargo «de manera preventiva» e intervenir la Andis.

«Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?», continuó la expresidenta, en alusión al despido de Spagnuolo.

«¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que «quién es ese Spagnuolo»? ¿Que no la conocés a tu hermana?», escribió la exmandataria con ironía.

Finalmente, le reprochó al presidente que los audios divulgados «prueban» que Spagnulo le avisó sobre las coimas y él no hizo nada.

«O sea, ni siquiera te van a poder aplicar la «doctrina Vialidad» porque vos Milei, ¡sí que sabías!», aseveró.

En la madrugada de este viernes se realizaron 14 allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa abierta tras la difusión de los audios de Spagnuolo, abogado y amigo personal de Javier Milei.

La causa investiga supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Los allanamientos se realizaron en Andis, la Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, entre otros involucrados. (Sputnik)