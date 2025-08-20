Viento moderado para este miércoles en Comodoro

Este miércoles 20 de agosto, la ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció con una temperatura de 7.3 grados, sensación térmica de 5.2 grados, cielo ligeramente nublado y sin presencia de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 63 por ciento, la presión atmosférica es de 1002.2 hPa y el viento sopla desde el oeste a 12 kilómetros por hora.

El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Las condiciones generales se mantendrán estables a lo largo de toda la semana.

Se espera cielo parcialmente nublado en todas las jornadas y sin precipitaciones hasta el martes. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales para la época invernal en la región patagónica.

La visibilidad es óptima, con 30 kilómetros, y el viento seguirá siendo el principal factor climático a tener en cuenta, especialmente en zonas descubiertas o de circulación peatonal.

Datos del día