Racing dio vuelta la serie y eliminó a Peñarol para meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Club se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda, en el partido de vuelta de los octavos de final.

La Academia llegaba con la obligación de revertir la serie luego de la derrota por 1-0 en Montevideo, y lo consiguió con una actuación cargada de intensidad y sufrimiento. Adrián Maravilla Martínez fue la gran figura de la noche con dos tantos que le devolvieron la ilusión al público racinguista.

Sin embargo, el partido se volvió dramático en los minutos finales, hasta que apareció Franco Pardo con un cabezazo salvador para sentenciar el 3-1 definitivo y desatar la fiesta en Avellaneda.

De esta manera, Racing eliminó a un histórico como Peñarol y se metió entre los ocho mejores del continente. En la próxima instancia, el conjunto dirigido por Gustavo Costas enfrentará a Vélez Sársfield, que también consiguió su clasificación.