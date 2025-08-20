Operativo de Gendarmería en la terminal demoró la salida de un colectivo de Andesmar

En la noche de este martes, personal de Gendarmería Nacional realizó un operativo de control en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia que demoró la salida de un servicio de la empresa Andesmar.

Según relataron pasajeros, los efectivos ordenaron bajar a todos antes de la partida y comenzaron a revisar los baúles de la unidad, retirando varias cajas que fueron inspeccionadas con perros adiestrados.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los pasajeros permanecieron en la plataforma a la espera de que concluyeran las tareas de control para luego volver a cargar sus pertenencias y reanudar el viaje.

Hasta el momento no se informó oficialmente si durante la inspección se encontraron elementos de interés o si se trató de un control de rutina.