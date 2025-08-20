Convocatoria pública en Comodoro: buscan una familia para una niña de 10 años

El Juzgado de Familia N° 4 de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Pablo José Pérez, junto a la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut, lanzó una convocatoria pública dirigida a personas o familias que deseen adoptar o constituirse como referentes afectivos para una niña de 10 años.

La menor, que actualmente se encuentra en situación de adoptabilidad, es alegre, cariñosa y activa. Entre sus actividades favoritas se encuentran nadar, pasear, ir a la playa y vestirse con colores lilas y rosados. Además, desea mantener el vínculo con sus hermanos, lo que representa un aspecto importante a tener en cuenta para quienes estén interesados.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 18 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2025, y está orientada a quienes deseen brindar contención, afecto y un entorno estable que respete sus intereses y necesidades emocionales.

Cómo postularse:

Las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a:

[email protected]

En el mensaje deberán indicar sus datos personales y de contacto. Se recomienda detallar motivaciones, disponibilidad y cualquier información relevante para el proceso de evaluación.