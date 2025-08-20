Close Menu
Reducción de calzada en Ruta 25 de Mayo por mantenimiento de luminarias

Será este jueves 21 de agosto de 9 a 12 horas en ambos sentidos, camino a barrio Laprida. La SCPL solicita circular con precaución.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 21 de agosto, entre las 09:00 y las 12:00 horas, se llevará a cabo una reducción de calzada sobre Ruta 25 de Mayo, en ambos sentidos de circulación, en el tramo camino a barrio Laprida, debido a tareas de mantenimiento de luminarias públicas.

La realización del operativo está sujeta a condiciones climáticas favorables. Por ese motivo, desde la SCPL solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetando la señalización y la presencia del personal operativo en la zona.


