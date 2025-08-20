la pelota no se mancha: Detienen en Paraná a un hombre por transmitir partidos de fútbol de forma ilegal

Durante un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a un hombre acusado de violar la Ley de Propiedad Intelectual (N° 11.723) al transmitir de manera ilegal señales deportivas a través de internet.

Según se informó, el acusado enlazaba señales de reconocidos medios deportivos mediante una plataforma online, permitiendo el acceso gratuito a transmisiones en vivo de partidos de fútbol que requerían suscripción paga.

Origen de la investigación

La causa se inició el pasado 23 de julio, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, a cargo del Dr. Alejandro Musso, convocó a personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná para dar con el paradero del sospechoso.

Tras una serie de tareas de inteligencia digital, análisis de redes y rastreo de actividad online, los agentes identificaron un domicilio en la calle El Tropero al 900, en la capital entrerriana, como lugar de residencia del involucrado.

Allanamiento y detención

Con las pruebas recolectadas, el Dr. Pablo Zoff, titular del Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial de Paraná, ordenó el allanamiento del domicilio con el objetivo de detener al imputado y secuestrar elementos tecnológicos y documentación de interés.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Policía Federal lograron:

La detención del sospechoso , mayor de edad y de nacionalidad argentina.

El secuestro de un celular, una notebook, un CPU, un monitor, un teclado y diversa documentación relacionada con la maniobra ilegal.

El detenido quedó a disposición del juzgado interviniente bajo cargos vinculados a la infracción de los derechos de autor y transmisión de contenidos protegidos sin autorización.

Lucha contra el ciberdelito

Este operativo se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Seguridad para combatir los delitos informáticos, especialmente aquellos relacionados con la distribución ilegal de contenidos audiovisuales, que afectan tanto a medios de comunicación como a licenciatarios oficiales de eventos deportivos.



