Diputados rechazaron el  veto presidencial a Ley de Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles el veto del presidente, Javier Milei, a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un resultado que supone un importante revés para el Ejecutivo.

Un total de 172 diputados votaron a favor del veto, 73 en contra y hubo dos abstenciones, según la transmisión oficial de la sesión.

Se precisaban al menos dos tercios de los votos para hacer caer el veto del presidente y ahora la discusión pasará al Senado.

Más temprano este miércoles, cuando comenzaba el debate en Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno está analizando aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Según el periódico local La Nación, el mensaje de Adorni fue un «gesto» para que los diputados aliados al oficialismo no voten en contra del veto presidencial.

La normativa aprobada contempla la regularización de pagos y actualización de aranceles de los prestadores de servicios y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, en atención a un colectivo que organizó movilizaciones en las últimas semanas para denunciar su situación.

También prevé el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y abre canales institucionales de diálogo con las asociaciones vinculadas a discapacidad.

Milei vetó la ley a principios de agosto argumentando que incide negativamente en el déficit fiscal.

La Cámara de Diputados debatirá también este miércoles el rechazo al veto presidencial a las leyes que aprobaron aumentos para las jubilaciones.(Sputnik)