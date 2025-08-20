Bullrich presentó nueva tecnología forense para desbloqueo de celulares y lucha contra el crimen organizado

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó la presentación de 30 nuevos equipos de análisis forense UFED (Universal Forensic Extraction Device) que permitirán a las fuerzas federales incrementar en un 150% su capacidad operativa para desbloquear celulares y obtener evidencia digital clave en investigaciones criminales de alto impacto.

“Estamos presentando la incorporación de 30 nuevos equipos CELLEBRITE-INSEYETS, que se suman a los 20 que ya tenemos. Esto nos permite llegar a un total de 50 dispositivos distribuidos en el país”, anunció Bullrich durante el evento, donde estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, entre otros altos mandos de seguridad y ciberdelito.

Tecnología al servicio de la justicia

Bullrich detalló que estos equipos permiten acceso, extracción, decodificación, análisis, automatización y clasificación de datos digitales, agilizando el trabajo de las fuerzas federales y reduciendo los tiempos de espera judicial.

“Con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las pague. Vamos a tener toda la información, y los delincuentes deben saber que estamos más preparados que nunca para impedir la impunidad”, enfatizó la ministra.

Demostración en vivo y funcionamiento

Durante la actividad, autoridades del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y del Departamento Federal de Coordinación (DFC) realizaron una demostración en vivo del uso de los nuevos dispositivos, mostrando cómo se puede acceder y analizar información crítica desde celulares secuestrados en operativos.

Estos equipos representan una inversión estratégica para la modernización de las fuerzas y tienen como objetivos:

Desbloquear dispositivos móviles iOS y Android con sistemas de seguridad avanzados.

Extraer hasta un 60% más de datos que con tecnologías anteriores.

Analizar grandes volúmenes de evidencia digital en menor tiempo, acelerando los procesos judiciales.

Sustituir equipamiento obsoleto, cuya licencia ya había vencido.

Bullrich concluyó afirmando que esta transformación digital forma parte del plan estratégico para convertir a la Policía Federal en una fuerza “total y absolutamente dedicada a la investigación criminal y a la represión de bandas organizadas en todo el país”.