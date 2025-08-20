El Club Nehuen organiza un evento atlético solidario para celebrar el Mes de las Infancias en Comodoro

Este sábado 30 de agosto, desde las 15:00 horas, el Club Social y Deportivo Nehuen llevará adelante la 3ª edición del Evento Atlético Solidario en el marco de los festejos por el Mes de las Infancias. La jornada tendrá lugar en la intersección de Avenida Polonia y Combate de Obligado, en el Barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

La propuesta incluye una carrera atlética para niños y niñas, además de espectáculos en vivo, actividades familiares, sorpresas y un fuerte espíritu comunitario. El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad.

Uno de los objetivos principales del evento es la colecta solidaria de juguetes y alimentos no perecederos, que serán destinados a niños y niñas de distintos sectores de la ciudad.

“Invitamos a las familias a participar, disfrutar y colaborar con quienes más lo necesitan. Queremos que sea una verdadera fiesta solidaria para la niñez”, expresaron desde la organización.

Inscripción y contacto

La inscripción puede realizarse de forma online a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción

También se puede obtener más información o realizar consultas vía WhatsApp al 2974049255.

El evento cuenta con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y organizaciones barriales que colaboran con la logística y la difusión de la jornada.