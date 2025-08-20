Camioneros protestan frente a Pecom en Comodoro Rivadavia por despidos y desinversión

Desde las primeras horas de este miércoles, integrantes del Sindicato de Trabajadores Camioneros de Chubut llevan adelante una protesta frente a las instalaciones de Pecom, ubicadas en las inmediaciones del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

La manifestación responde a una serie de despidos recientes y a la continua desinversión en la región, situación que ya había sido advertida por el secretario general del gremio, Jorge Taboada.

“Estamos en una etapa crítica. Hay empresas que abandonan la Cuenca, otras que achican sus operaciones, y todo esto recae sobre los trabajadores”, había declarado Taboada en los últimos días, al referirse al deterioro del empleo en el sector petrolero y de servicios vinculados a la actividad.

La protesta frente a Pecom se inscribe en un clima de creciente tensión gremial en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde trabajadores del transporte, servicios y logística reclaman por la pérdida constante de fuentes laborales y la falta de respuestas por parte de las empresas y autoridades.

Desde el gremio aseguraron que la medida se mantendrá hasta obtener algún tipo de compromiso que garantice la estabilidad laboral y el cese de despidos en el sector.



