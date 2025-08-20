Piden 11 años y medio de prisión para enfermero que abusó de una paciente mayor en Neuquén

La fiscalía de Neuquén solicitó una pena de 11 años y medio de prisión para un enfermero que fue hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente mayor de edad que se encontraba a su cuidado. El hecho ocurrió en noviembre de 2024 en un centro de salud de la provincia, y el acusado, identificado como A.E.A.B, admitió su responsabilidad penal en mayo, durante el juicio abreviado.

En la audiencia de cesura realizada recientemente, la fiscal Carolina Mauri argumentó que el condenado aprovechó el estado de convalecencia e indefensión de la víctima, una mujer de más de 70 años, y que el impacto del abuso fue no solo personal sino también institucional.

“La víctima se encontraba en un estado de salud delicado, en situación de vulnerabilidad, y el acusado abusó de su posición de confianza como enfermero”, expresó Mauri, quien además pidió que se tengan en cuenta los efectos psicoemocionales que el ataque generó en la mujer.

Por su parte, la defensa solicitó una pena menor, equivalente al mínimo legal previsto para este delito: 8 años de prisión, aludiendo al reconocimiento del hecho por parte del acusado como un posible atenuante.

El 28 de abril, el enfermero reconoció haber cometido el abuso el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45 de la mañana, en la habitación donde la paciente se encontraba internada. La admisión se realizó en el marco de un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, que permitió agilizar el proceso judicial.

La calificación legal del caso es abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en carácter de autor. Los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini serán los encargados de establecer el monto final de la pena en la audiencia que se realizará próximamente.