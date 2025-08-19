Martes con lluvias aisladas y ráfagas intensas

Este martes 19 de agosto de 2025, la ciudad vivirá una jornada mayormente nublada, con la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y vientos intensos del oeste, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima registrada durante la mañana fue de 6°C, mientras que la máxima estimada para la tarde alcanzará los 14°C. Durante toda la jornada se mantendrán vientos sostenidos entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre 51 y 69 km/h, principalmente en horas de la tarde y la noche.