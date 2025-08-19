La ATECh para el jueves y rechaza el «bono extorsivo»

La ATECh anunció un paro con movilización para este jueves y calificó de «extorsivo» el bono que hoy anunció el gobierno provincial.

El gremio docente se preguntó si Torres pretendía «acallar la bronca contra su política con unos pesos y una extorsión» y reclamó una recomposición al básico.

«Hace unos días llamó la atención la solicitud de la lista de docentes, con “asistencia perfecta”. Finalmente, se esclarece. En lugar de la necesaria y comprometida recomposición del Salario Básico, para que beneficie proporcionalmente según carrera y antigüedad a activos y a jubilados, Ignacio Torres trata de frenar la bronca docente con un bono extorsivo que cobrará menos de la mitad de $200.000 quien hizo uso de su derecho a cualquiera de las licencias, por ejemplo, por enfermedad propia o de un familiar -como un hijo- o para realizar una capacitación».

Por eso, desde ATECh se definió al bono como «disciplinador» ya que «no cobraría nada quien osó protestar haciendo uso de su derecho constitucional a huelga, Justamente contra el salario docente de pobreza de Torres»

En ese tono, el gremio recordó que «el paro no es una falta injustificada. Este bono, a cobrar en dos cuotas, con los descuentos no llega a $160.000. No

representa reconocimiento a la profesionalidad. Es toda una provocación contra las trabajadoras y los trabajadores docentes», se definió.