Parte de rutas en Chubut

La Dirección Nacional de Vialidad compartió el parte diario de rutas correspondiente a este martes 19 de agosto de 2025, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal. La circulación en gran parte del territorio chubutense se encuentra habilitada con estado normal, aunque se solicita extrema precaución por condiciones de calzada húmeda, obras en ejecución, baches y presencia de animales sueltos.
Ruta Nacional Nº 3:
-
Tramos Arroyo Verde – Puerto Madryn – Trelew: tránsito normal.
-
Trelew – Garayalde – Comodoro Rivadavia: calzada húmeda por sectores y obras en autovía, desvíos señalizados.
-
Se recuerda transitar con precaución por la presencia de animales sueltos y cuadrillas viales.
Ruta Nacional Nº 26:
-
Comodoro Rivadavia – Sarmiento – empalme con RN40: circulación normal, con calzada húmeda por riego con sal.
-
Equipos viales trabajando en diferentes puntos del tramo.
Ruta Nacional Nº 40 – Cordillera:
-
Esquel – Epuyén – acceso a El Bolsón: calzada normal, con sectores húmedos por lloviznas aisladas.
-
Esquel – Teca – Gobernador Costa: nubosidad variable, calzada húmeda con sal y sectores con baches.
-
Gobernador Costa – Río Mayo: precaución en el tramo Facundo – Tamarisco, con calzada deformada, baches y desvíos de ripio no habilitados.
Ruta Nacional Nº 260 (Ripio):
-
Desde el empalme con RN40 hacia Lago Blanco y frontera con Chile: calzada húmeda con barro en algunos sectores.
-
Trabajos activos de mantenimiento vial.
Ruta Nacional Nº 25:
-
Rawson – Las Plumas – Paso de Indios – Teca: tránsito normal, presencia de desvíos de ripio y cuadrillas de bacheo en varios puntos.
Ruta Nacional Nº 259:
-
Esquel – Trevelin – límite con Chile: circulación habilitada, calzada húmeda por lloviznas aisladas y trabajos de mantenimiento.
Recomendaciones:
-
Extremar la precaución al conducir por rutas con calzada húmeda o presencia de baches.
-
Respetar la señalización vial y circular a velocidad reducida en sectores con obras activas o desvíos.
-
Consultar el estado actualizado de rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.