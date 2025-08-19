El bloque Arriba Chubut impulsa que inmuebles de YPF pasen al Municipio pero la oposición frena el debate

El bloque Arriba Chubut presentó en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia un proyecto de ordenanza que busca completar la transferencia de inmuebles y terrenos de YPF al patrimonio municipal. La iniciativa apunta a saldar una deuda histórica derivada del acuerdo firmado en 1995 entre la Municipalidad y el Estado Nacional, en el marco del proceso de retiro y desinversión de la petrolera estatal.

Según el acta de entrega suscripta hace tres décadas, el Municipio debía recibir una gran cantidad de bienes inmuebles, entre ellos terrenos baldíos, inmuebles con mejoras, espacios públicos y clubes. Aunque algunos fueron incorporados formalmente, aún existen propiedades que no cuentan con regularización dominial ni registración catastral, lo que limita su uso y administración.

En el contexto actual, con el posible retiro definitivo de YPF de la región tras el anuncio de venta del yacimiento Manantiales Behr, desde el oficialismo local consideran urgente avanzar con este trámite para preservar el legado y garantizar la soberanía sobre bienes estratégicos para el desarrollo urbano.

“Se corre el riesgo de que el Municipio pierda derechos sobre inmuebles que no han sido debidamente regularizados, lo cual podría generar conflictos jurídicos, ocupaciones irregulares y pérdida de patrimonio público”, señala el proyecto impulsado por el bloque oficialista.

La propuesta incluye la creación del Programa Municipal de Regularización y Registración Catastral de Inmuebles Transferidos desde YPF, con el objetivo de finalizar el traspaso legal antes de que se concrete la salida de la empresa de la ciudad.

Sin embargo, el proyecto fue presentado sobre tablas y no obtuvo el acompañamiento necesario para ser tratado en el recinto. El bloque Despierta Comodoro votó en contra, mientras que el concejal Lattanzio se abstuvo, argumentando que ya existe una ordenanza de 1999 sobre el tema. Finalmente, se resolvió girarlo a comisión para su análisis.