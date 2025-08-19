Grupo Semillas busca voluntarios para una jornada solidaria con niños en Comodoro

El grupo solidario Semillas lanzó una convocatoria abierta a voluntarios y voluntarias para participar de una actividad especial el próximo 30 de agosto, en la esquina de Polonia y Combate de Obligado, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El objetivo de la jornada será la creación de dibujos simples que luego formarán parte de libretas donadas a niños y niñas que asisten a merenderos y hospitales.

La actividad comenzará a partir de las 14:30 horas, y está pensada como un espacio de encuentro creativo, donde las personas podrán colaborar realizando dibujos que otros niños podrán pintar. Se trata de una propuesta solidaria, educativa y artística, que apunta a reforzar el vínculo entre quienes ayudan y quienes reciben la ayuda.

“Es una forma de aprender a ser puente”, señalan desde el grupo organizador, que promueve la participación activa de la comunidad en acciones que buscan mejorar la realidad de los sectores más vulnerables.

Desde Grupo Semillas remarcan que ese día necesitarán mucha ayuda, por lo que invitan a quienes quieran sumarse como voluntarios a acercarse directamente al stand o comunicarse por redes sociales o WhatsApp para obtener más información.

La jornada está enmarcada dentro de una serie de acciones solidarias que el grupo viene impulsando desde hace tiempo en distintos puntos de la ciudad.

Cómo participar:

Lugar: Calle Polonia y Combate de Obligado

Fecha: Viernes 30 de agosto de 2025

Horario: Desde las 14:30 hs

Contacto: 2974116119

Instagram: @gruposemillascr

Facebook: Grupo Semillas CR