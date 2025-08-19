La UBA distinguió a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa por su aporte a la cultura nacional

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Charly García, en reconocimiento a su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional”, así como a su influencia política y social durante más de cinco décadas de trayectoria. La propuesta fue impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes y aprobada por unanimidad en el Consejo Superior.

La ceremonia, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras, se vivió en un clima profundamente emotivo. García sorprendió al público con su presencia inesperada, generando una ovación de pie por parte de familiares, amigos, estudiantes y fanáticos que corearon «Inconsciente colectivo», una de sus canciones más emblemáticas.

La titular de la cátedra, Lisa Di Cione, subrayó que Charly es «artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger». Además, destacó que su obra ha sido objeto de estudio académico, con numerosos libros, artículos y producciones audiovisuales que hoy integran los planes de estudio universitarios.

Desde la Facultad también se resaltó la vigorosa creatividad y la notable calidad musical del artista, señalando que su trabajo marcó un antes y un después en la historia del rock nacional y en la construcción de la identidad cultural argentina. “Fue en la década de 1980 cuando el rock se nacionaliza y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, explicó Di Cione.

El decano Ricardo Maneti añadió que la elección de García responde al “sentido político” que atraviesa toda su obra. Canciones como Los dinosaurios, Rezo por vos o Canción para mi muerte no solo definieron una estética musical, sino que acompañaron momentos históricos clave de la vida argentina.

Durante el acto también se citó al crítico Miguel Grinberg, quien supo definir a Charly como “un hermano al que las cosas lo hieren tan hondo que su modo de defenderse es crear música para el corazón de quien quiera”.

Este reconocimiento se enmarca en la tradición de la UBA de distinguir a personalidades fundamentales de la cultura argentina, en este caso a un artista que transformó el rock en un vehículo de reflexión política, social y estética.

El acto culminó con una breve pero contundente frase de García, que desató una nueva ovación: