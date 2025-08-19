Lugones, Homo argentum y diputados

La Cámara de Diputados se prepará para tratar mañana los vetos que el presidente Javier Milei aplicó a la emergencia en discapacidad, revisado por la justicia, y el aumento a jubilados.

Mientras tanto sigue la polémica por los 100 muertos por el fentanilo contaminado. Hasta Alejandro Fantino reclamó la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.

La película Homo Argentum divide aguas pero, pese al discurso negativo al Estado y a lo argentino, recibió financiación del Estado.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: